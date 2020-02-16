Минспорт заявил о желании перевернуть допинговую страницу в истории России
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Министерство спорта Российской Федерации на своем официальном сайте опубликовало заявление по поводу дисквалификации биатлонистов Светланы Слепцовой и Евгения Устюгова.
Организация озабочена раскрывшимися подробностями об употреблении запрещенных препаратов со стороны прославленных отечественных спортсменов, но при этом не стала высказываться до завершения процесса подачи апелляции в Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS).
При этом, министерство хочет перевернуть допинговую страницу в истории России, омраченную скандалами последних лет.
Ранее сообщалось, что бывший тренер российской биатлонистки Светланы Слепцовой Валерий Захаров не ожидал дисквалификации своей ученицы.