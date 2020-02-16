Норвежский биатлонист призвал уважать победу Логинова на ЧМ
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Норвежский биатлонист Ветле Шостад Кристиансен призвал уважать победу российского спортсмена Александра Логинова на чемпионате мира в спринтерской гонке. Об этом сообщает Aftenposten.
По его словам, в настоящий момент победитель уже отбыл дисквалификацию за употребление тяжелого допинга, поэтому в его победе нет сомнений.
Также Кристиансен заявил, что все атлеты, вышедшие на старт, находились в равных условиях.
Ранее сообщалось, что Александр Логинов пригласил сомневающихся в его чистоте биатлонистов к себе домой.