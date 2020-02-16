Норвежский биатлонист призвал уважать победу Логинова на ЧМ

<img src="//img.gazeta.ru/files3/813/12961813/RIAN_6166788.HR-pic905-895x505-67819.jpg">

Норвежский биатлонист Ветле Шостад Кристиансен призвал уважать победу российского спортсмена Александра Логинова на чемпионате мира в спринтерской гонке. Об этом сообщает Aftenposten.

По его словам, в настоящий момент победитель уже отбыл дисквалификацию за употребление тяжелого допинга, поэтому в его победе нет сомнений.

Также Кристиансен заявил, что все атлеты, вышедшие на старт, находились в равных условиях.

Ранее сообщалось, что Александр Логинов пригласил сомневающихся в его чистоте биатлонистов к себе домой.