«Оттава» дома проиграла «Торонто»
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Оттава Сенаторз» уступила «Торонто Мэйпл Лифс».
Встреча прошла в столице Канады на стадионе «Канадиен Тайер Центр» и завершилась победой гостей со счетом 2:4.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Остон Мэттьюс, Джейк Маззин, Виктор Нюландер и Митч Марнер, отправивший резиновый снаряд уже в пустые ворота.
У проигравшей команды голы на свой лицевой счет оформили Коннор Браун и Коди Голубеф.
После этой победы «кленовые листья» набрали 70 очков и поднялись на восьмую строчку в турнирной таблице Восточной конференции.
Ранее сообщалось, что «Флорида Пантерз» уступила «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.