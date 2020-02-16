«Оттава» дома проиграла «Торонто»

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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Оттава Сенаторз» уступила «Торонто Мэйпл Лифс».

Встреча прошла в столице Канады на стадионе «Канадиен Тайер Центр» и завершилась победой гостей со счетом 2:4.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Остон Мэттьюс, Джейк Маззин, Виктор Нюландер и Митч Марнер, отправивший резиновый снаряд уже в пустые ворота.

У проигравшей команды голы на свой лицевой счет оформили Коннор Браун и Коди Голубеф.

После этой победы «кленовые листья» набрали 70 очков и поднялись на восьмую строчку в турнирной таблице Восточной конференции.

Ранее сообщалось, что «Флорида Пантерз» уступила «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.