«Тампа» обыграла «Филадельфию«в матче НХЛ

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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» оказалась сильнее «Филадельфии Флайерз».

Встреча прошла в Тампе на стадионе «Амалие Арена» и завершилась победой хозяев со счетом 5:3.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Алекс Киллорн, Седрик Пакетт, Картер Вераге, Брейден Пойнт и россиянин Никита Кучеров, также записавший на свой лицевой счет одну результативную передачу.

У проигравшей команды голы оформили Клод Жиру, Джеймс ван Римсдайк и россиянин Иван Проворов, который также сел однажды ассистировать партнеру.

Ранее сообщалось, что «Бостон Брюинз» нанес поражение «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.