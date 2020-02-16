«Тампа» обыграла «Филадельфию«в матче НХЛ
close
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» оказалась сильнее «Филадельфии Флайерз».
Встреча прошла в Тампе на стадионе «Амалие Арена» и завершилась победой хозяев со счетом 5:3.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Алекс Киллорн, Седрик Пакетт, Картер Вераге, Брейден Пойнт и россиянин Никита Кучеров, также записавший на свой лицевой счет одну результативную передачу.
У проигравшей команды голы оформили Клод Жиру, Джеймс ван Римсдайк и россиянин Иван Проворов, который также сел однажды ассистировать партнеру.
Ранее сообщалось, что «Бостон Брюинз» нанес поражение «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.