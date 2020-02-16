Гвардиола опасается ухудшения настроя игроков «Ман Сити» из-за бана в ЛЧ

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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола опасается ухудшения настроя своих игроков из-за наложенной двухлетней дисквалификации в Лиге чемпионов. Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, каталонец переживает по поводу возможного ухода лидеров действующих чемпионов Англии, которые могут повести за собой и других футболистов.

Сам тренер до рассмотрения апелляции не намерен предпринимать громких решений.

Ранее сообщалось, что руководство «Манчестер Сити» провело экстренное собрание футболистов после решения Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранить команду от еврокубов на два сезона.