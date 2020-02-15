Шведский биатлонист убежден в виновности Устюгова и Слепцовой

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Олимпийский чемпион Себастьян Самуэльссон высказался о дисквалификации Евгения Устюгова и Светланы Слепцовой.

15 февраля Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил спортсменов за нарушение антидопинговых правил. Бывшие спортсмены получили по два года дисквалификации.

«Считаю, что они виновны. Расследование шло долго и тщательно, так что я уверен в решении. Конечно, я буду ждать рассмотрения апелляций, но я удивлюсь, если решение будут другим», — цитирует Самуэльссона ТАСС.

Результаты Слепцовой с 22 марта 2013 года до конца сезона-2013/14 были аннулированы. Биатлонистка была признана виновной в применении остарина.

Устюгов, в пробе которого нашли оксандролон, лишился золотой медали Олимпийских игр 2014 года в Сочи в эстафетной гонке. Также аннулированы все результаты с 27 августа 2013 года до конца сезона-2013/2014.

Дисквалификации россиян отсчитываются с даты вынесения решения IBU.

Ранее сообщалось, что Россия может потерять медали Олимпиады-2010 в Ванкувере.