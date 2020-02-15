Шведский биатлонист убежден в виновности Устюгова и Слепцовой
Олимпийский чемпион Себастьян Самуэльссон высказался о дисквалификации Евгения Устюгова и Светланы Слепцовой.
15 февраля Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил спортсменов за нарушение антидопинговых правил. Бывшие спортсмены получили по два года дисквалификации.
«Считаю, что они виновны. Расследование шло долго и тщательно, так что я уверен в решении. Конечно, я буду ждать рассмотрения апелляций, но я удивлюсь, если решение будут другим», — цитирует Самуэльссона ТАСС.
Результаты Слепцовой с 22 марта 2013 года до конца сезона-2013/14 были аннулированы. Биатлонистка была признана виновной в применении остарина.
Устюгов, в пробе которого нашли оксандролон, лишился золотой медали Олимпийских игр 2014 года в Сочи в эстафетной гонке. Также аннулированы все результаты с 27 августа 2013 года до конца сезона-2013/2014.
Дисквалификации россиян отсчитываются с даты вынесения решения IBU.
Ранее сообщалось, что Россия может потерять медали Олимпиады-2010 в Ванкувере.