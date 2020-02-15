IBU назвал найденные запрещенные вещества у Слепцовой и Устюгова
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Международный союз биатлонистов (IBU) назвал найденные запрещенные вещества у Cветланы Слепцовой и Евгения Устюгова, передает Sport24.
По информации источника, россиянин использовал оксандролон, а россиянка — остарин. Оба препарата входят в реестр запрещенных к употреблению профессиональными спортсменами.
Напомним, что из-за применения допинга Устюговым Россия потеряла первую строчку в медальном зачете Сочи-2014.
Ранее сообщалось, что известный российский журналист и телекомментатор Дмитрий Губерниев иронично в своем Instagram прокомментировал дисквалификацию биатлониста Евгения Устюгова.