В Госдуме призвали найти виновника допинговых скандалов

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Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва Игорь Лебедев прокомментировал дисквалификацию российских биатлонистов Светланы Слепцовой и Евгения Устюгова. Об этом сообщает «Чемпионат».

По его словам, повода для переживаний в сложившейся ситуации нет, так как все медали, добытые нечестным путем, не несут в себе никакой ценности.

Также Лебедев призвал найти виновника допинговых скандалов, отметив при этом, что им вряд ли является Григорий Родченков, в данный момент находящийся в США.

Ранее сообщалось, что известный российский журналист и телекомментатор Дмитрий Губерниев иронично в своем Instagram прокомментировал дисквалификацию биатлониста Евгения Устюгова.