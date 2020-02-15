Чепиков назвал ударом для Слепцовой известие о дисквалификации
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Бывший член национальной сборной России по биатлону Сергей Чепиков назвал ударом для Светланы Слепцовой известие о двухлетней дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает «Чемпионат».
По его словам, данные новости необходимо сообщать гораздо раньше, а не спустя шесть лет после произошедших событий.
«Должен быть введен временной ценз, а то так и через 20 лет можно допинг найти. Все это выглядит мутновато, надо менять правила игры», — сказал Чепиков.
Ранее сообщалось, что известный российский журналист и телекомментатор Дмитрий Губерниев иронично в своем Instagram прокомментировал дисквалификацию биатлониста Евгения Устюгова.