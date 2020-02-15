Автор победного гола голландцам на Евро-2008 переехал в США

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Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России Дмитрий Торбинский заявил в интервью РИА «Новости» о том, что переехал жить в Соединенные штаты Америки.

По его словам, в Северной Америке он будет заниматься тренерской работой.

Экс-хавбек красно-белых также заявил, что до сих пор не завершил профессиональную карьеру.

Напомним, что Торбинский забил победный гол в четвертьфинале чемпионата Европы 2008 года, который принес подопечным Гуса Хиддинка бронзовые медали континентального первенства.

Ранее сообщалось, что «Монако» обыграл «Монпелье» благодаря передаче Александра Головина.