Автор победного гола голландцам на Евро-2008 переехал в США
Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России Дмитрий Торбинский заявил в интервью РИА «Новости» о том, что переехал жить в Соединенные штаты Америки.
По его словам, в Северной Америке он будет заниматься тренерской работой.
Экс-хавбек красно-белых также заявил, что до сих пор не завершил профессиональную карьеру.
Напомним, что Торбинский забил победный гол в четвертьфинале чемпионата Европы 2008 года, который принес подопечным Гуса Хиддинка бронзовые медали континентального первенства.
Ранее сообщалось, что «Монако» обыграл «Монпелье» благодаря передаче Александра Головина.