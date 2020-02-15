«Монако» обыграл «Монпелье» благодаря передаче Головина
«Монако» победил «Монпелье» в матче 25-го тура чемпионата Франции.
Встреча завершилась с минимальным счетом — 1:0 — в пользу «Монако».
Единственный гол в этой встрече оформил Ислам Слимани, который отличился с передачи российского полузащитника Александра Головина.
«Монако» набрал 38 очков и занимает пятое место в таблице. У «Монпелье» 37 очков и шестая позиция.
Ранее сообщалось, что Головин попал в стартовый состав «Монако» на матч против «Монпелье».
Чемпионат Франции. 25-й тур
«Монако» — «Монпелье» — 1:0
Голы: 1:0 — Слимани, 52.