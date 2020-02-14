Норвежка Рейселанд выиграла спринт на чемпионате мира по биатлону
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Норвежская биатлонистка Марте Рейселанд стала победительницей в спринтерской гонке на чемпионате мира в итальянском Антхольце.
Спортсменка прошла дистанцию за 21 минуту 13,1 секунды, допустив один промах. Второй стала представительница США Сюзан Данкли (+6,8; 0 промахов). Третье место заняла чешская биатлонистка Луция Харватова (+21,3; 1).
Лучшей из россиянок стала Екатерина Юрлова-Перхт (+1.03,6; 3), занявшая 21-е место.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.
Ранее бывшая российская биатлонистка и бронзовый призер чемпионата мира 2007 года Наталья Сорокина критично отозвалась о результате сборной России в смешанной эстафете на чемпионате мира.