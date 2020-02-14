РУСАДА не может применить санкции к арестованному боксеру Кушиташвили

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Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая заявила, что организация не может применять санкции в отношении чемпиона страны по боксу Георгия Кушиташвили.

Функционер заявила, что антидопинговые организации могут наказывать спортсменов, если запрещенное вещество было найдено в в рамках процедуры допинг-контроля.

«В данном случае это не было процедурой допинг-контроля, мы не знаем, кто проводил данную проверку», — цитирует Пахноцкую ТАСС.

Заместитель гендиректора РУСАДА отметила, что кокаин не запрещен во внесоревновательный период.

2 февраля боксер был задержан на Фрунзенской набережной сотрудниками Росгвардии по подозрению в хранении наркотиков. Он пытался оказать сопротивление и ударил одного из представителей правоохранительных органов. При обыске у Кушиташвили был обнаружен кокаин. 3 февраля гарнизонный военный суд арестовал спортсмена до 1 апреля.

Ранее генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев прокомментировал наличие кокаина в крови Кушиташвили.