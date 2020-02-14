Боксер Кушиташвили останется в СИЗО
Чемпион России по боксу Георгий Кушиташвили останется в СИЗО, сообщает РИА «Новости».
Напомним, что 2 февраля у Кушиташвили в квартире обнаружили кокаин. В ходе завязавшейся потасовки он сломал нос сотруднику Росгвардии.
Стоит отметить, что во время заседания суда боксер просил отпустить его домой.
В момент задержания спортсмен был под действием наркотиков, а на руке у него обнаружили след от укола в вену.
Защита приобщила справку о наличии у боксера хронического заболевания и характеристику из боксерского клуба La Cruz, но это не помогло его освобождению.
Ранее стало известно о том, что Федерация бокса России хочет пожизненно дисквалифицировать Кушиташвили.
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