Суд рассмотрит апелляцию на арест Кушиташвили
Второй военный окружной суд примет в рассмотрение апелляционную жалобу защиты на арест чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили, сообщает РИА «Новости».
13 апреля боксеру были предъявлены обвинения по двум статьям — хранение наркотических средств и нападение на сотрудника Росгвардии.
По информации источника, суд рассмотрит жалобу 14 февраля в 10.00 по московскому времени.
Ранее сообщалось, что боксеру Кушиташвили предъявлено обвинение в избиении росгвардейца и хранении наркотиков.