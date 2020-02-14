Суд рассмотрит апелляцию на арест Кушиташвили

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Второй военный окружной суд примет в рассмотрение апелляционную жалобу защиты на арест чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили, сообщает РИА «Новости».

13 апреля боксеру были предъявлены обвинения по двум статьям — хранение наркотических средств и нападение на сотрудника Росгвардии.

По информации источника, суд рассмотрит жалобу 14 февраля в 10.00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что боксеру Кушиташвили предъявлено обвинение в избиении росгвардейца и хранении наркотиков.