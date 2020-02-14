Ибрагимович пропустит ответный матч 1/2 финала Кубка Италии с «Ювентусом»
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Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович пропустит ответный матч полуфинала Кубка Италии с «Ювентусом», сообщает «Чемпионат.com».
В первой игре шведский нападающий получил предупреждение. Сыграть в ответном матче он не сможет из-за перебора желтых карточек.
Первая встреча завершилась со счетом 1:1, при этом «Ювентус» ушел от поражения уже в компенсированное ко второму тайму время, благодаря голу Криштиану Роналду с пенальти. В составе «Милана» отличился Анте Ребич на на 61-й минуте.
Ответная игра будет проведена в Турине 4 марта.
Ранее сообщалось, что в «Ювентусе» рассчитывают на Роналду и Дибалу в следующем сезоне.