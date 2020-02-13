Российский боксер сразится с последним соперником умершего Дадашева

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Российский боксер Петрос Ананян встретится с представителем Пуэрто-Рико Субриэлем Матиасом. Поединок состоится 22 февраля в Лас-Вегасе в андеркарде главного боя вечера, в котором Тайсон Фьюри сразится с Деонтеем Уайлдером.

Пуэрториканец Матиас является последним соперником еще одного боксера из России — Максима Дадашева. Их поединок состоялся в июле 2019 года. По итогам боя Дадашев был доставлен в одну из больниц США, где ему диагностировали отек мозга и провели трепанацию черепа. Из-за полученных травм россиянин скончался в возрасте 28 лет.

Бой Ананяна с Матиасом покажет «РЕН-ТВ», о чем «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе телеканала.

Ранее сообщалось, что чемпион организации Bellator, американский боец смешанного стиля (MMA) Рафаэль Ловато принял решение завершить карьеру из-за редкого заболевания.