Поздняков: получение российскими легкоатлетами нейтрального статуса под угрозой

<img src="//img.gazeta.ru/files3/227/11774227/RIAN_5514779.HR-pic905-895x505-52273.jpg">

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков высказался по поводу ситуации с руководством Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), передает «Чемпионат.com».

Напомним, что в ноябре 2019 года Совет Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU) временно отстранил главу ВФЛА Дмитрия Шляхтина, так как он предоставил ложную информацию в ходе расследования по делу Данилы Лысенко. Позднее президент отечественной федерации подал в отставку. После этого Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) решила приостановить выдачу допусков россиянам к соревнованиям.

Министерство спорта России 31 января приостановило госаккредитацию ВФЛА, так как AIU рекомендовало World Athletics исключить организацию из состава международной федерации из-за скандала по делу Лысенко.

«Призыв к отставке руководства ВФЛА продиктован тем, что предыдущее не справлялось со своими задачами, в число которых входило восстановление членства в международной федерации.

В связи с этим получение нейтрального статуса спортсменов находится под угрозой», — заявил глава ОКР.

Ранее сообщалось, что ряд федераций России намерен дополнительно тестировать атлетов.