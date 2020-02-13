Тренерский штаб Загитовой не пускает журналистов к фигуристке

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Тренерский штаб олимпийской чемпионки Алины Загитовой не подпускал журналистов к спортсменке во время ледового шоу в швейцарском Цюрихе Art on Ice. Об этом сообщается в блоге журналистки Елены Вайцеховской.

Напомним, что 13 декабря 2019 года 17-летняя фигуристка заявила, что приостанавливает спортивную карьеру с целью «подтянуть» некоторые элементы, в том числе ультра-си.

«Поговорить с Загитовой было невозможно. Тренерский штаб следит за тем, чтобы никаких журналистов и близко не было. Как и в Доброграде, собственно», – поделилась журналистка.

Ранее сообщалось, что Александра Трусова намерена выучить все четверные прыжки.