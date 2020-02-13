Министр спорта Красноярского края высказался об обысках ФСБ в «Енисее»

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Министр спорта Красноярского края Павел Ростовцев высказался по поводу финансовой ситуации в футбольном клубе «Енисей», передает «Матч ТВ».

Напомним, что вчера, 12 февраля, в СМИ появилась информация о том, что ФСБ изучает документацию клуба.

По словам министра, в данный момент он находится в отпуске, поэтому пока не может дать точной информации, однако он отметил, что вопросы к предыдущему руководству «Енисея» до сих пор остаются на повестке.

«Достаточно сравнить клубный фонд оплаты труда в сезоне-2016/17, когда команда заняла третье место в ФНЛ, и сейчас, когда она идет на 17-м месте. Было 146 миллионов рублей — стало около 350 миллионов. Насколько это соответствует уровню футбола и мастерству «Енисея»? Для меня ответ очевиден», — заявил Ростовцев.

Начисление произвел клуб — в нарушение всех норм финансово-хозяйственной деятельности, вне утвержденных лимитов расходования бюджета края на 2020–2021 годы. Завышенные контракты заключались в середине 2019 года, хотя рамки трехлетнего планирования были на тот момент абсолютно понятны. Руководство клуба знало, что не получит субсидию такого размера, — и все равно пошло на этот шаг. Телега поехала впереди лошади.

Ранее сообщалось, что ФСБ изучает финансовые документы футбольного клуба «Енисей».