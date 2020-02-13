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Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Владимир Кличко заявил о возможном возвращении в ринг. Об этом сообщает The National.

По его словам, в ближайшем будущем таких планов у него нет, но возможность их изменения украинский спортсмен не исключил.

«Я не буду анонсировать свое возвращение в профессиональный бокс. Если это и произойдет, то не для того, чтобы войти в историю или побить очередной рекорд. Ломать челюсти я никому не планирую», — сказал Кличко.

Ранее сообщалось, что бывший чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) Сергей Ковалев намерен перейти в более тяжелый вес.