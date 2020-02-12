Олимпийская чемпионка Столбова прокомментировала решение завершить карьеру

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ксения Столбова прокомментировала решение завершить спортивную карьеру.

В 2014 году Столбова вместе с Федором Климовым стала победительницей Олимпийских игр в Сочи, однако после Игр в 2018 году пара распалась. Некоторое время фигуристка не тренировалась, чтобы залечить травмы, а потом начала выступать с Андреем Новоселовым.

«Случаются в жизни обстоятельства, которые сильнее твоих желаний и возможностей. Вопреки слухам, мое решение оставить спорт никаким образом не связано с конкуренцией в сборной», — написала она в своем Instagram/

Также она отметила, что ее уход не связан с конфликтами вокруг спорта.

Ранее сообщалось, что Столбова объявила о завершении карьеры.