Олимпийская чемпионка Столбова прокомментировала решение завершить карьеру
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ксения Столбова прокомментировала решение завершить спортивную карьеру.
В 2014 году Столбова вместе с Федором Климовым стала победительницей Олимпийских игр в Сочи, однако после Игр в 2018 году пара распалась. Некоторое время фигуристка не тренировалась, чтобы залечить травмы, а потом начала выступать с Андреем Новоселовым.
«Случаются в жизни обстоятельства, которые сильнее твоих желаний и возможностей. Вопреки слухам, мое решение оставить спорт никаким образом не связано с конкуренцией в сборной», — написала она в своем Instagram/
Также она отметила, что ее уход не связан с конфликтами вокруг спорта.
Ранее сообщалось, что Столбова объявила о завершении карьеры.
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Друзья, коллеги, болельщики фигурного катания! Обращаюсь к Вам по поводу своего решения завершить карьеру в большом спорте, чтобы ответить сразу всем. Случаются в жизни обстоятельства, которые сильнее твоих желаний и возможностей. Вопреки слухам, мое решение оставить спорт никаким образом не связано с конкуренцией в сборной. Напротив, я считаю, что новые чемпионы и новые имена - это залог того, что наше парное катание находится в надежных руках. И тем более, мой уход не имеет отношения к скандалам вокруг национального спорта. Часто спрашивают, зачем я вернулась 2 года назад. Знаете, я нисколько не жалею об этом! Наоборот, я счастлива, что у меня был этот опыт, что я прошла такой путь, стала работать иначе и кататься по-новому, встретила такое количество интересных людей, ощутила теплую поддержку и участие в моей судьбе. Оглядываясь сегодня на свою жизнь в фигурном катании, я говорю ВСЕМ огромное спасибо. Спасибо тренерам и всем специалистам, которые воспитали во мне не только спортсменку, но и личность, вкладывали в меня все лучшее, что могли дать. Спасибо моим партнерам за то, что делили со мной и поражения, и победы. Низкий поклон родным и близким людям, на которых я всегда могла опереться в самые трудные моменты. Спасибо зрителям за любовь и поддержку. Спасибо даже тем, кто не любил, критиковал и осуждал, - ваши слова заставляли меня двигаться вперед и работать над собой с утроенной силой. Сегодня я на пороге новой жизни, но закрываю прошлую страницу с легким сердцем и чувством гордости - я сделала все, что могла. Всем добра и мира. Ваша Ксения Столбова. ♥️