ФСБ изучает финансовые документы футбольного клуба «Енисей»

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Региональное управление ФСБ проводит расследование финансовой деятельности предыдущей администрации Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство спорта Красноярского края.

В данный момент органы правоохранительных органов изучают финансовые документы, однако на данный момент речь об изъятии документации или техники нет.

В ноябре 2019 года пост директора клуба покинул Денис Рубцов. В настоящее время эту должность занимает Алексей Ивахов.

Ранее Василий Березуцкий поддержал идею пригласить Александра Кокорина в московский ЦСКА.