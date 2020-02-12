ФСБ изучает финансовые документы футбольного клуба «Енисей»
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Региональное управление ФСБ проводит расследование финансовой деятельности предыдущей администрации Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство спорта Красноярского края.
В данный момент органы правоохранительных органов изучают финансовые документы, однако на данный момент речь об изъятии документации или техники нет.
В ноябре 2019 года пост директора клуба покинул Денис Рубцов. В настоящее время эту должность занимает Алексей Ивахов.
Ранее Василий Березуцкий поддержал идею пригласить Александра Кокорина в московский ЦСКА.