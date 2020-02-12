Матч НХЛ «Сент-Луис» — «Анахайм» прерван из-за ЧП с Боумистером
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Сент-Луис Блюз» и «Анахайм Дакс» произошла чрезвычайная ситуация.
В первом периоде игра была остановлена из-за оказания экстренной медицинской помощи хоккеисту «блюзменов» Джей Боумистеру, который упал, находясь на скамейке запасных.
Находящиеся рядом партнеры молниеносно призвали бригаду врачей оказать срочную помощь 37-летнему пострадавшему защитнику.
По решению организаторов матч прерван и не будет доигран. В настоящее время канадец находится в больнице.
Ранее сообщалось, что в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ между командами «Виннипег Джетс» и «Нью-Йорк Рейнджерс» российский вратарь Игорь Шестеркин получил повреждение.