Курникова и Иглесиас стали родителями в третий раз
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Брат испанского певца Энрике Иглесиаса Хулио Иглесиас-младший заявил, что у музыкального исполнителя и бывшей теннисистки Анны Курниковой родился третий ребенок, передает Daily Mail со ссылкой на чилийскую радиостанцию ADN.
Иглесиас-младший не стал называть пол ребенка, заявил, что это секрет.
«У моего брата теперь трое детей, он очень счастлив», — добавил Хулио.
Сама пара не комментируют рождение ребенка. Курникова и Иглесиас начали встречаться в 2002 году. 16 декабря 2017 года Курникова родила двойню: сына Николаса и дочь Люси.
Ранее сообщалось, что бывшая первая ракетка мира в парном разряде должна родить в марте.