Курникова и Иглесиас стали родителями в третий раз

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Брат испанского певца Энрике Иглесиаса Хулио Иглесиас-младший заявил, что у музыкального исполнителя и бывшей теннисистки Анны Курниковой родился третий ребенок, передает Daily Mail со ссылкой на чилийскую радиостанцию ADN.

Иглесиас-младший не стал называть пол ребенка, заявил, что это секрет.

«У моего брата теперь трое детей, он очень счастлив», — добавил Хулио.

Сама пара не комментируют рождение ребенка. Курникова и Иглесиас начали встречаться в 2002 году. 16 декабря 2017 года Курникова родила двойню: сына Николаса и дочь Люси.

Ранее сообщалось, что бывшая первая ракетка мира в парном разряде должна родить в марте.