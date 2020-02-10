Сын Пеле рассказал о депрессии отца

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Сын легендарного футболиста Пеле Эдинью заявил, что его отец впал в депрессию из-за проблем со здоровьем, передает Reuters.

По словам бразильца, из-за тяжелого восстановительного процесса после операции по замене тазобедренного сустава Пеле практически перестал ходить.

«Из-за этого у него развилось что-то типа депрессии. Представьте, он Король и при этом не может нормально передвигаться», — рассказал Эдинью в эфире TV Globo.

Он отметил, что отец не хочет выходить из дома и стал затворником.

Ранее Пеле рассказал о самочувствии после операции.