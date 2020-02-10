Отец Серены и Винус Уильямс болен деменцией
Ричард Уильямс, отец американских теннисисток Серены и Винус Уильямс страдает деменцией. Об этом сообщает The Sun, ссылаясь на протоколы судебных заседаний по делу о расторжении брака Уильямса.
Как утверждает источник, болезнь спровоцировали многократные сердечные приступы, которые привели к повреждениям мозга.
Напомним, что Уильямс перенес несколько ударов в 2016 и 2018 годах, в связи с чем, испытывает проблемы с памятью и речью.
На данный момент проходят слушания по бракоразводному процессу Ричарда Уильямса с третьей женой, 40-летней Лакишей Уильямс. Во время суда Ричард не узнал собственного адвоката, приняв его за одного из родственников.
Ранее сообщалось, что Мария Шарапова опустилась на 371-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).