Отец Серены и Винус Уильямс болен деменцией

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Ричард Уильямс, отец американских теннисисток Серены и Винус Уильямс страдает деменцией. Об этом сообщает The Sun, ссылаясь на протоколы судебных заседаний по делу о расторжении брака Уильямса.

Как утверждает источник, болезнь спровоцировали многократные сердечные приступы, которые привели к повреждениям мозга.

Напомним, что Уильямс перенес несколько ударов в 2016 и 2018 годах, в связи с чем, испытывает проблемы с памятью и речью.

На данный момент проходят слушания по бракоразводному процессу Ричарда Уильямса с третьей женой, 40-летней Лакишей Уильямс. Во время суда Ричард не узнал собственного адвоката, приняв его за одного из родственников.

Ранее сообщалось, что Мария Шарапова опустилась на 371-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).