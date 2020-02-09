«Нью-Джерси» Гусева всухую переиграл «Лос-Анджелес»

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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Джерси Дэвилз» переиграл «Лос-Анджелес Кингз».

Встреча прошла на арене «Пруденшал Центр» в Ньюарке в присутствии 16 514 зрителей и завершилась победой хозяев со счетом 3:0.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Никита Гусев, Блэйк Коулман и Кайл Палмьери.

После этой победы «дьяволы» набрали 50 очков и закрепились на 14-ой позиции в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ.

Калифорнийская команда с 43-я баллами замыкает таблицу Западной конференции.

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