«Бостон» победил «Аризону» в матче НХЛ

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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Бостон Брюинз» оказался сильнее «Аризоны Койотс».

Встреча прошла в Бостоне на арене «Ти-Ди-гарден» и завершилась победой хозяев со счетом 4:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Патрис Бержерон и Джейк Дебраск, а Чарли Койл оформил на свой лицевой счет дубль.

У проигравшей команды отличились Фил Кессел и Джейкоб Чикран.

После этой победы «мишки» набрали 80 очков и закрепились на первой позиции в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ.

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