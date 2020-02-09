«Бостон» победил «Аризону» в матче НХЛ
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Бостон Брюинз» оказался сильнее «Аризоны Койотс».
Встреча прошла в Бостоне на арене «Ти-Ди-гарден» и завершилась победой хозяев со счетом 4:2.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Патрис Бержерон и Джейк Дебраск, а Чарли Койл оформил на свой лицевой счет дубль.
У проигравшей команды отличились Фил Кессел и Джейкоб Чикран.
После этой победы «мишки» набрали 80 очков и закрепились на первой позиции в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ.
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