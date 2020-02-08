Назван состав сборной России по санному спорту на домашний чемпионат мира
Стал известен окончательный состав сборной России на чемпионат мира по санному спорту. Об этом сообщает ТАСС.
Напомним, что турнир пройдет с 14 по 16 февраля в Сочи, Россия.
В прошлом году отечественная команда стала победителем в эстафете в немецком Винтерберге, а также обладателем бронзы в личной гонке и спринте.
«В окончательный состав сборной на домашний чемпионат мира вошли Татьяна Иванова, Виктория Демченко, Екатерина Катникова, Олеся Михайленко, Роман Репилов, Семен Павличенко, Максим Аравин и Александр Горбацевич, а также три экипажа: Александр Денисьев / Владислав Антонов, Владислав Южаков / Юрий Прохоров и Константин Кашкин / Всеволод Коршунов», — сообщил главный тренер сборной Сергей Чудинов.
Ранее сообщалось, что Россия опустилась на 2 место в общекомандном зачете юношеской Олимпиады.