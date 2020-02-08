Назван состав сборной России по санному спорту на домашний чемпионат мира

<img src="">

Стал известен окончательный состав сборной России на чемпионат мира по санному спорту. Об этом сообщает ТАСС.

Напомним, что турнир пройдет с 14 по 16 февраля в Сочи, Россия.

В прошлом году отечественная команда стала победителем в эстафете в немецком Винтерберге, а также обладателем бронзы в личной гонке и спринте.

«В окончательный состав сборной на домашний чемпионат мира вошли Татьяна Иванова, Виктория Демченко, Екатерина Катникова, Олеся Михайленко, Роман Репилов, Семен Павличенко, Максим Аравин и Александр Горбацевич, а также три экипажа: Александр Денисьев / Владислав Антонов, Владислав Южаков / Юрий Прохоров и Константин Кашкин / Всеволод Коршунов», — сообщил главный тренер сборной Сергей Чудинов.

Ранее сообщалось, что Россия опустилась на 2 место в общекомандном зачете юношеской Олимпиады.