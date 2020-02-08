Шлеменко объяснил причину, по которой Кашин наехал на бойцов ММА

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Российский представитель смешанных единоборств (ММА) Александр Шлеменко в интервью «Газете.Ru» объяснил причину, по которой политический журналист Олег Кашин наехал на бойцов ММА.

По его словам, все дело в том, что на него напал спортсмен из ММА.

«Если мы берем Олега Кашина, то недавно Александр Лютиков выпустил с ним интервью, в котором он рассказал, что на него произвел нападение бывший боец ММА. К сожалению, такие тоже встречаются. Я думаю, что если бы это был не представитель смешанных единоборств, а футболист, то он и футбол бы так же не любил.

Бывают такие люди, у которых есть претензии к кому-то конкретному, но они решают всех под одну гребенку подгрести. Но говорить, что ММА — это лишь какие-то драки хулиганов, просто глупо. Такие слова только покажут, что ты совсем не разбираешься в единоборствах», — сказал спортсмен.

Ранее сообщалось, что Александр Емельяненко рассказал, о чем думал, когда находился под арестом.