Три российских хоккеиста пропустят матч со Швецией
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Три российских хоккеиста пропустят матч со Швецией в рамках второго тура третьего этапа Еврохоккейтура. Об этом сообщает РИА «Новости».
Речь идет о форварде новосибирской «Сибири» Александре Шарове, нападающем ЦСКА Андрее Светлакове и Григорие Дронове, представляющем магнитогорский «Металлург».
Напомним, что встреча между соперниками пройдет сегодня, 8 февраля. Стартовое вбрасывание состоится в 18:15 по московскому времени на арене «Глобен».
Команда Алексея Кудашова уступила в первом матче сборной Финляндии со счетом 3:0. Шведы обыграли чехов — 2:1.
Ранее сообщалось, что шведский хоккеист Мальте Стремвалль высказался перед матчем со сборной России на домашнем этапе Евротура.