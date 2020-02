Баскетбольный тренер был избит своими же учениками в США

В Соединенных штатах Америки воспитанники баскетбольного тренера в Ньюарке жестко избили своего наставника. Об этом сообщает портал TMZ.

Игроки накинулись на специалиста после выездной игры. Полиция взяла дело под свой контроль, в настоящее время проходит разбирательство.

Видео инцидента доступно в Twitter.

Ранее сообщалось, что в очередном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Торонто Рэпторс» одержала победу над «Индианой Пейсерс».

High school basketball coach jumped by his own players. Damn! pic.twitter.com/RKnSjADE2a