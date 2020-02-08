«Коламбус» переиграл «Детройт» в матче НХЛ
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«Коламбус Блю Джекетс» переиграл «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «Блю Джекетс».
Голкипер «Коламбуса» Элвис Мерзликин оформил в этом матче шат-аут, сохранив свои ворота «сухими».
Ранее сообщалось, что Илья Ковальчук заинтересовал три клуба НХЛ.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Коламбус Блю Джекетс» — «Детройт Ред Уингз» — 2:0
1:0 — Веренски (Фолиньо, Милано). 24:57;
2:0 — Дженнер (Нюквист), 58:35.