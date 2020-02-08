Хачанов и Рублев узнали своих соперников на турнире в Роттердаме

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Состоялась жеребьевка турнира ATP 500 в Роттердаме, в котором примут участие три российских теннисиста — Даниил Медведев, Карен Хачанов и Андрей Рублев.

Первая ракетка России, Медведев, сыграет с одним из победителей квалификации.

Хачанов в первом круге сразится с представителем Италии Фабио Фоньини, а Рублев проведет матч с грузинским теннисистом Николозом Басилашвили.

Турнире в Роттердаме пройдет с 8 по 16 февраля.

Ранее сообщалось, что Федерер рассказал о своем отношении к Надалю.