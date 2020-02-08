Эксперты не выявили повреждений двигателя вертолета Брайанта

Эксперты Национального совета по безопасности на транспорте США не выявили повреждений двигателя вертолета экс-игрока Национальной баскетбольной лиги (НБА) Коби Брайанта, сообщает Sport24.

Стало известно, что специалисты не выявили признаков отказа двигателя вертолета. О том, что лопасти винта вращались при падении, свидетельствует срез на ветке дерева на месте крушения.

Брайант погиб в крушении вертолета 26 января. Вместе с ним перелет совершали еще восемь человек, в том числе 13-летняя дочь баскетболиста.

Ранее сообщалось, что UFC почтит память погибшего Коби Брайанта.