Эксперты не выявили повреждений двигателя вертолета Брайанта
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Эксперты Национального совета по безопасности на транспорте США не выявили повреждений двигателя вертолета экс-игрока Национальной баскетбольной лиги (НБА) Коби Брайанта, сообщает Sport24.
Стало известно, что специалисты не выявили признаков отказа двигателя вертолета. О том, что лопасти винта вращались при падении, свидетельствует срез на ветке дерева на месте крушения.
Брайант погиб в крушении вертолета 26 января. Вместе с ним перелет совершали еще восемь человек, в том числе 13-летняя дочь баскетболиста.
Ранее сообщалось, что UFC почтит память погибшего Коби Брайанта.