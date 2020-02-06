Месси хочет отставки президента «Барселоны», сообщают СМИ

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Нападающий «Барселоны» Лионель Месси хочет, чтобы президент каталонского клуба Хосеп Бартомеу был отправлен в отставку, сообщает РИА «Новости».

У игрока возник конфликт со спортивным директором команды Эрика Абидаля из-за слов функционера об отставке экс-наставника каталонской команды Эрнесто Вальверде. Согласно словам Абидаля, футболисты должны быть довольны этим увольнением.

Примечательно, что назначением нового тренера Кике Сетьена Месси тоже недоволен, он рассчитывает, чтобы на этот пост пришел экс-игрок «Барселоны» Хави.

Ранее сообщалось, что наставник «Барселоны» высказался о вероятном уходе Месси из клуба.