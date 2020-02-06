Планы сборной России на ОИ-2020 могут быть скорректированы из-за коронавируса

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Планы сборной России по участию в Олимпийских играх 2020 года в Токио могут быть скорректированы из-за коронавируса, который бушует в Китае, сообщает ТАСС.

Об этом проинформировал президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков в эфире телеканала «Матч ТВ». Стоит отметить, чтов Китае уже отменены спортивные соревнования из-за вируса.

«Международный олимпийский комитет выразил уверенность в том, что коронавирус не повлияет на проведение Олимпиады-2020, данная ситуация может заставить скорректировать наши планы», — заявил Поздняков.

Ранее сообщалось, что глава оргкомитета Олимпиады-2020 обеспокоен ситуацией с коронавирусом.