Планы сборной России на ОИ-2020 могут быть скорректированы из-за коронавируса
Планы сборной России по участию в Олимпийских играх 2020 года в Токио могут быть скорректированы из-за коронавируса, который бушует в Китае, сообщает ТАСС.
Об этом проинформировал президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков в эфире телеканала «Матч ТВ». Стоит отметить, чтов Китае уже отменены спортивные соревнования из-за вируса.
«Международный олимпийский комитет выразил уверенность в том, что коронавирус не повлияет на проведение Олимпиады-2020, данная ситуация может заставить скорректировать наши планы», — заявил Поздняков.
Ранее сообщалось, что глава оргкомитета Олимпиады-2020 обеспокоен ситуацией с коронавирусом.