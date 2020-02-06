В Федерации художественной гимнастики призвали закрыть шумиху о Солдатовой
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Во Всероссийской федерации художественной гимнастики призвали закрыть шумиху о состоянии здоровья отечественной спортсменки Александры Солдатовой. Об этом сообщает Life.
Помощница главы организации Ирины Винер-Усмановой считает, что шумиху вокруг ситуации с попыткой суицида надо прекращать, и что поводов для написания материалов нет.
Также она проинформировала общественность о том, что гимнастка находится в полном порядке.
Напомним, что неоднократная чемпионка мира попала в больницу с травмами, имеющими суицидальный характер.
Ранее сообщалось, что врачи НИИ имени Склифосовского оценили состояние российской гимнастки Александры Солдатовой как удовлетворительное.