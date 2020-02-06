В академии Винер не знают о госпитализации Солдатовой

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Член исполкома Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и директор Международной Академии спорта Ирины Винер-Усмановой Ольга Цыганкова ответила «Газете.Ru» на вопрос о предполагаемой госпитализации Александры Солдатовой.

«Мы ничего не знаем», — сказала Цыганкова.

Ранее агентство городских новостей «Москва» сообщало о том, что четырехкратная чемпионка мира попала в больницу после попытки суицида, а тренер гимнастки Анна Дьяченко отказалась общаться с прессой по поводу инцидента.

В этом сезоне Солдатова не попала в заявку на этап Гран-при в Москве из-за проблем со здоровьем. Винер-Усманова в интервью для сайта Олимпийского комитета России (ОКР) отмечала, что эти проблемы возникли из-за некоторых «наследственных моментов на уровне ДНК».