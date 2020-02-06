РУСАДА считает, что информация об отстранении России от ЧМ-2022 заказная

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В Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА) высказали предположение о том, что информация об отстранении России от чемпионата мира по футболу 2022 года может носить заказной характер. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как заявила представитель организации Маргарита Пахноцкая, опубликованное заявление никак не соотносится с тем вердиктом, который вынесло Всемирная антидопинговое агентство (WADA).

Также она заявила о том, что кто-то мог опубликовать эту новость с целью пиара или иного привлечений внимания.

Ранее сообщалось, что заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая заявила, что организация открыло дело в отношении российского борца Биляла Махова из-за возможного нарушения антидопинговых правил.