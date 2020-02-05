Евгений Медведев завершил карьеру

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Двукратный чемпион мира по хоккею Евгений Медведев объявил о завершении карьеры, сообщает «РБК-Спорт».

Защитник выступал за череповецкую «Северсталь», казанский «Ак Барс» и омский «Авангард». В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) он с 2015 по 2016 год играл за «Филадельфию Флайерз».

В качестве игрока клуба из столицы Татарстана он дважды становился обладателем Кубка Гагарина.

В составе национальной команды Медведев завоевывал золото чемпионатов мира 2012 и 2014 годов. На первенстве мира — 2015 хоккеист стал серебряным призером турнира.

Ранее сообщалось, что бывший хоккеист сборной России Алексей Яшин включен в Зал славы Международной федерации хоккея (ИИХФ).