Глава оргкомитета Олимпиады-2020 обеспокоен ситуацией с коронавирусом

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Глава оргкомитета Олимпийских игр 2020 года в Токио, Япония, Тосиро Муто обеспокоен ситуацией с коронавирусом, передает Reuters.

По мнению Муто, эпидемия может повлиять на проведение соревнований.

Напомним, что на 5 февраля в Ките зарегистрировано более 24 тысяч человек, зараженных данным видом вируса. Общее число погибших составляет 490 человек.

«Я серьезно обеспокоен. Надеюсь, ситуация разрешится как можно скорее», — сказал Муто.

Ранее в международной футбольной федерации (ФИФА) высказались о недопуске России до чемпионата мира — 2022.