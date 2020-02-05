Глава оргкомитета Олимпиады-2020 обеспокоен ситуацией с коронавирусом
Глава оргкомитета Олимпийских игр 2020 года в Токио, Япония, Тосиро Муто обеспокоен ситуацией с коронавирусом, передает Reuters.
По мнению Муто, эпидемия может повлиять на проведение соревнований.
Напомним, что на 5 февраля в Ките зарегистрировано более 24 тысяч человек, зараженных данным видом вируса. Общее число погибших составляет 490 человек.
«Я серьезно обеспокоен. Надеюсь, ситуация разрешится как можно скорее», — сказал Муто.
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