Россияне помогли «Колорадо» разгромить «Баффало» в матче НХЛ

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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» разгромил «Баффало Сейберс».

Встреча состоялась в Баффало на арене «КиБанк Центр» и завершилась победой гостей со счетом 1:6.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Никита Задоров, Валерий Ничушкин, Андре Бураковски, Микко Рантанен, Самуэль Жирар и Назем Кадри.

Единственный гол у хозяев окаазлся на счету Сэма Райнхарта.

После этой победы «лавины» набрали 64 очка и поднялись на четвертую строчку в турнирной таблице Западной конференции НХЛ.

«Баффало» с 53 очками расположился на. 13-ом месте Востока.

Ранее сообщалось, что хет-трик Александра Овечкина принес победу «Вашингтону» над «Лос-Анджелесом».