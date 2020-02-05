Россияне помогли «Колорадо» разгромить «Баффало» в матче НХЛ
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» разгромил «Баффало Сейберс».
Встреча состоялась в Баффало на арене «КиБанк Центр» и завершилась победой гостей со счетом 1:6.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Никита Задоров, Валерий Ничушкин, Андре Бураковски, Микко Рантанен, Самуэль Жирар и Назем Кадри.
Единственный гол у хозяев окаазлся на счету Сэма Райнхарта.
После этой победы «лавины» набрали 64 очка и поднялись на четвертую строчку в турнирной таблице Западной конференции НХЛ.
«Баффало» с 53 очками расположился на. 13-ом месте Востока.
Ранее сообщалось, что хет-трик Александра Овечкина принес победу «Вашингтону» над «Лос-Анджелесом».