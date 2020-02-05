Бывший хавбек ЦСКА Натхо высказался о назначении Слуцкого в «Рубин»

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Бывший хавбек казанского «Рубина» Бибрас Натхо высказался о назначении Леонида Слуцкого на пост главного тренера команды из Татарстана. Об этом сообщает Sport24.

Отметим, что израильтянин работал вместе со Слуцким в столичном ЦСКА.

«Я общался с Леонидом Викторовичем и следил за его выступлениями в Нидерландах. Немного жаль, что все закончилось на минорной ноте.

«Рубин» для него — интересный вариант. Думаю, что обе стороны извлекут пользу от сотрудничества», — сказал Натхо.

Ранее сообщалось, что защитник московского «Спартака» и молодежной сборной России Николай Рассказов намерен вернуться в основной состав красно-белых.