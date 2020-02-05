Организаторы фестиваля объяснили отказ Загитовой от автограф-сессии

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Организатор фестиваля «Доброград» Владимир Седов объяснили отказ действующей олимпийской чемпионки в женском одиночном фигурном катании Алины Загитовой от автограф-сессии. Об этом он написал в своем Instagram.

По его словам, у спортсменки существуют определенные ограничения, связанные с работой тренерского штаба или ее агента.

Седов заявил, что отнесся к сложившейся ситуации с пониманием и не несет зла на 17-летнюю фигуристку.

Напомним, что Загитова исполнила два показательных номера в шоу Ирины Слуцкой, после чего не вышла к поклонникам на анонсированную автограф-сессию.

Ранее сообщалось, что польская фигуристка Екатерина Куракова, ранее выступавшая за Россию, в интервью «Газете.Ru» рассказала, как сумела быстро выучить язык своей новой страны.