Хавбек «Ливерпуля» Джонс покорил вековое достижение в истории клуба
Полузащитник «Ливерпуля» Кертис Джонс стал самым молодым капитаном в истории мерсисайдцев за последние 120 лет. Об этом сообщает Ged Rea.
На домашний матч в рамках старейшего футбольного турнира в мире Джонс вышел с капитанской повязкой. На данный момент ему исполнилось 19 лет и пять дней.
Предыдущий рекордсмен — Алекс Райсбег, который был капитаном «красных» в возрасте 20 лет 250 дней. Это достижение было установлено в 1900 году.
Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» выпустил на ответный матч 1/16 финала Кубка Англии против «Шрусбери Таун» самый юный состав в истории клуба.
At 19 years 5 days @curtisjr_10 becomes the youngest captain in @LFC history. Alex Raisbeck in 1900 aged 20 years 250 days was the previous youngest.— Ged Rea (@ged0407) February 4, 2020