Хавбек «Ливерпуля» Джонс покорил вековое достижение в истории клуба

Полузащитник «Ливерпуля» Кертис Джонс стал самым молодым капитаном в истории мерсисайдцев за последние 120 лет. Об этом сообщает Ged Rea.

На домашний матч в рамках старейшего футбольного турнира в мире Джонс вышел с капитанской повязкой. На данный момент ему исполнилось 19 лет и пять дней.

Предыдущий рекордсмен — Алекс Райсбег, который был капитаном «красных» в возрасте 20 лет 250 дней. Это достижение было установлено в 1900 году.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» выпустил на ответный матч 1/16 финала Кубка Англии против «Шрусбери Таун» самый юный состав в истории клуба.

