Гретцки оценил игру Овечкина

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Лучший снайпер в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Уэйн Гретцки поделился мыслями об игре российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, передает официальный сайт Лиги.

Овечкин занимает восьмую позицию в списке лучших бомбардиров НХЛ. В его активе 695 заброшенные шайбы. Гретцки за всю карьеру сумел поразить ворота соперников 894 раза.

«Все видят, как он открывается на своем месте, и все знают, что шайба будет именно там. Так и происходит, а он не промахивается», — заявил легендарный хоккеист.

Ранее сообщалось, что тренер «Динамо» высказался о выборе Овечкина между Олимпиадой и НХЛ.