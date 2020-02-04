Гретцки оценил игру Овечкина
Лучший снайпер в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Уэйн Гретцки поделился мыслями об игре российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, передает официальный сайт Лиги.
Овечкин занимает восьмую позицию в списке лучших бомбардиров НХЛ. В его активе 695 заброшенные шайбы. Гретцки за всю карьеру сумел поразить ворота соперников 894 раза.
«Все видят, как он открывается на своем месте, и все знают, что шайба будет именно там. Так и происходит, а он не промахивается», — заявил легендарный хоккеист.
Ранее сообщалось, что тренер «Динамо» высказался о выборе Овечкина между Олимпиадой и НХЛ.