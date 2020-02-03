Суд арестовал боксера по делу об избиении росгвардейца и хранении наркотиков

<img src="//img.gazeta.ru/files3/640/12940640/1-pic905-895x505-67944.jpg">

Военный суд принял решение арестовать чемпиона России по боксу Георгию Кушиташвили, передает ТАСС.

«Суд постановил удовлетворить ходатайство следствия и избрать в отношении Кушиташвили меру пресечения в виде заключения под стражу до 1 апреля», - заявил судья.

3 февраля прошло заседание в гарнизонном военном суде, где рассматривался вопрос об избрании меры пресечения. В ночь на 2 февраля при обыске на Фрунзенской набережной Кушиташвили ударил сотрудника Росгвардии. Также у боксера был найден кокаин. Спортсмену вменяется статья 228 и 318 Уголовного кодекса России («Применение насилия, опасного для жизни или здоровья»).

Ранее сообщалось, что ударившему росгвардейца боксеру грозит до десяти лет колонии.