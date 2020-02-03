«Канзас-Сити» стал победителем Супербоула
«Канзас-Сити Чифс» стал победителем Супербоула.
54-ая игра между победителем Американской и Национальной футбольной конференции состоялся минувшей ночью в Майами-Гарденс (штат Флорида, США)
«Канзас-Сити Чифс» оказался сильнее «Сан-Франциско». Игра закончилась со счетом 31:20.
Команда из штата Миссури стала победителем Национальной футбольной лиги во второй раз в истории. Первая победа случилась в 1969 году.
В перерыве между второй и третьей четвертью на стадионе прошло выступление Дженнифер Лопес и Шакиры.
Ранее сообщалось, что бывший тренер махачкалинского «Анжи» Желько Петрович, работавший в стане дагестанского клуба вместе с Федором Смоловым, пожелал ему удачи в испанской «Сельте».