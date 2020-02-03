«Канзас-Сити» стал победителем Супербоула

<img src="//img.gazeta.ru/files3/855/8063855/upload-SIZ_3478-pic905-895x505-51717.jpg">

«Канзас-Сити Чифс» стал победителем Супербоула.

54-ая игра между победителем Американской и Национальной футбольной конференции состоялся минувшей ночью в Майами-Гарденс (штат Флорида, США)

«Канзас-Сити Чифс» оказался сильнее «Сан-Франциско». Игра закончилась со счетом 31:20.

Команда из штата Миссури стала победителем Национальной футбольной лиги во второй раз в истории. Первая победа случилась в 1969 году.

В перерыве между второй и третьей четвертью на стадионе прошло выступление Дженнифер Лопес и Шакиры.

Ранее сообщалось, что бывший тренер махачкалинского «Анжи» Желько Петрович, работавший в стане дагестанского клуба вместе с Федором Смоловым, пожелал ему удачи в испанской «Сельте».